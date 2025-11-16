Призоваха британският премиер да се намеси за Тръмп

Кадър Youtube

Британският премиер Киър Стармър беше призован да се намеси в спора между Доналд Тръмп и Би Би Си, след като американският президент засили заплахите си да съди корпорацията.



В разговор с репортери на борда на Air Force One в петък вечерта, Доналд Тръмп заяви, че ще съди корпорацията за „между 1 и 5 милиарда долара вероятно някъде следващата седмица“, след като Би Би Си се извини за редактирането на речта му в предаването „Панорама“. Тръмп каза също, че Стармър е поискал да говори с него и това ще стане през уикенда, но те все още не са разговаряли, допълва БНР.

Лидереът на британскиет лидбералдемократи Ед Дейви обаче призова Киър Стармър да настоява пред Доналд Тръмп „да оттегли нелепия си иск и да спре да се меси в делата на страната, като се застъпи за Великобритания“. Подкрепа за Би Би Си дойде донякъде изненадващо от предшественика та Киър Стармър – Риши Сунак. В писмо до „Таймс“ бившият преимер написа, че когато е бил на поста Би Би Си често го е подлудявала.

Той обаче заяви, че не трябва да се допусне фракционизъм медията. „Въпреки всичките ми разочарования от Би Би Си, тя все още е изключително ценна национална институция, която засилва позицията и привлекателността на тази страна. По целия свят хората знаят и обичат да говорят за три неща, които отлиават Великобритания: кралското семейство, Висшата лига и Би Би Си.”, написа Риши Сунак в „Таймс“. Той допълни, че в едно общество, което е все по-разпокъсано, Би Би Си има способността да обединява нацията по най-добър начин.

