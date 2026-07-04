Призоваха жителите на Санкт Петербург да не излизат от домовете си
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Санкт Петербург е подложен на мащабна атака с украински дронове. Това обяви губернаторът на града Александър Беглов, пишат местни медии, предаде БТВ.
Над града работят системи за противовъздушна отбрана.
''Санкт Петербург е подложен на мащабна атака от вражески военни дронове. Противовъздушната отбрана е в действие“, написа Беглов в своя Телеграм канал.
Губернаторът препоръча жителите на Санкт Петербург да останат по домовете си и да избягват излизането навън, докато заплахата от дронове не отмине.
''В съответствие с препоръките на работната група, моля жителите на Санкт Петербург да останат по домовете си и да не излизат навън, докато заплахата от дронове не бъде премахната'', предупреди той.
Възможно е и мобилното интернет обслужване да бъде нарушено, добави руският губернатор.
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