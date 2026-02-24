Призовават Наталия Киселова като свидетел за делото за плагиатство срещу Петър Илиев

Кадър Слави Трифонов, ФБ, arhiw

Софийският градски съд даде ход на делото за плагиатство срещу Петър Илиев, който в миналото беше неколкократно обсъждан от "Има такъв народ" като кандидат за висши държавни постове.

Според обвинението десетки страници от неговата книга "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 година, са възпроизведени от дисертационния труд на Наталия Киселова "Парламентарен контрол".

Бившият председател на Народното събрание отказа да бъде конституирана като частен обвинител по делото. От своя страна защитата на Петър Илиев настоя за отвод на наблюдаващия прокурор и за прекратяване на наказателното производство, но съдът не уважи направените искания.

На следващото заседание, насрочено за края на март, като свидетел ще бъде призована Наталия Киселова, информира БНР.

Процесът се разглежда за втори път от Софийския градски съд, след като първоначално беше прекратен, но впоследствие апелативният съд го върна за ново разглеждане от друг съдебен състав.

