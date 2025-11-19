Пробация за 24-годишен варненец, хванат с фалшива шофьорска книжка

Снимка: Пиксабей

24-годишен водач от Варна се призна за виновен за това, че е ползвал неистински официален документ - свидетелство за управление на моторно превозно средство. Деянието е наказуемо по чл.316 от Наказателния кодекс, съобщават от ВРС.

Младежът е бил засечен с фалшивата шофьорска книжка при подаване на документи. На 18 декември 2023 г. пред служител в сектор „Пътна полиция" при ОД МВР - Варна той използвал чуждестранно свидетелство за управление на МПС, издадено на негово име, на което е придаден вид, че е образец на официален документ, изготвен в Република Украйна. От подсъдимия за самото съставяне на неистинския документ не може да бъде търсена наказателна отговорност.

Съгласно параметрите на одобреното от съда споразумение, 24-годишният подсъдим приема да изтърпи наказание „пробация“, включващо задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 месеца, при начална периодичност 2 пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок. Той се съгласява да заплати и направените разноски по делото. Съдебният акт е окончателен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!