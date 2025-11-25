Пробация за 38-годишен мъж, откраднал два телевизора от хотел във Варна

Снимка: Пиксабей, илюстративна

38-годишен мъж беше осъден от Районен съд – Варна за извършена кражба от хотел. На 38-годишния подсъдим беше наложено наказание „пробация“ за срок от една година, при две задължителни мерки - провеждане на срещи с пробационен служител и регистрация по настоящ адрес с периодичност 2 пъти седмично. Наказанието бе наложено по силата на постигнато в съдебна зала споразумение, съобщават от ВРС.

Самата кражба е извършена при продължавано престъпление на 18 ноември миналата година от хотел във Варна. Вечерта на посочената дата подсъдимият, заедно със свой познат, поискали да отседнат за една нощувка, като преди да се регистрират помолил рецепционистката да разгледат някоя от свободните стаи и да изберат къде да се настанят.

Тя им предоставила ключовете за две съседни стаи на третия етаж, като още при огледа подсъдимият изнесъл телевизора от едната стая и го прибрал в тази, където оставил своите вещи. След това той се регистрирал и заплатил една нощувка, а неговият познат си тръгнал.

На няколко пъти през нощта подсъдимият излизал от хотела, посещавал казино и загубил пари, затова решил, незабелязано от служителката на рецепцията, да изнесе и продаде двата хотелски телевизора. По този начин, на два пъти същата нощ, подсъдимият последователно пренесъл в черна торба и предал в заложна къща чуждите телевизори.

На другия ден, когато нов гост на хотела се оплакал от липсата на телевизор в наетата стая, управата прегледала видеоохранителните камери и подала сигнал за кражбата в полицията. Впоследствие майката на подсъдимия откупила заложените два телевизора и ги възстановила на собствениците на хотела.

38-годишният подсъдим е осъждан. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

