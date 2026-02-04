Пробация за 48-годишен варненец, пребивал майка си

Снимка: Булфото

Мъж на 48 години от Варна се призна за виновен по обвинение в причиняване на телесни повреди в условията на домашно насилие на майка си.

В периода от 18 март до 23 октомври 2024 г., при условията на продължавано престъпление, подсъдимият общо 8 пъти причинил телесни наранявания на майка си, изразяващи се в травматични увреждания – отоци, контузни рани, кръвонасядания по лицето, главата, челюстта и горните крайници. Нараняванията довели до временно разстройство на здравето и обусловили чувство на болка и страдание.

48-годишният подсъдим е неосъждан. Съгласно параметрите на одобреното от Районен съд - Варна споразумение, му бе наложено наказание пробация. В продължение на 10 месеца той ще подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, като за същия срок трябва да провежда и задължителни периодични срещи с пробационен служител. В негова тежест са и направените разноски по делото за над 450 евро.

Пострадалата се уведомява за споразумението, с указания, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд. Съдебният акт е окончателен.

