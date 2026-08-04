Пробация за 52-годишен мъж за държане и отглеждане на канабис край село Константиново

Снимка: Пиксабей

Варненският районен съд одобри постигнато споразумение между прокуратурата и 52-годишен мъж, с което той се признава за виновен по повдигнатите спрямо него обвинения в две престъпления – за държане на наркотично вещество и за отглеждане на растения от рода на конопа. Пред съда той заяви, че е съгласен с постигнатото споразумение и се отказва от по-нататъшното разглеждане на делото по общия ред.

На 5 август миналата година подсъдимият, в землището на село Константиново, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - коноп, с тегло около 10 грама, съдържание на активнодействащ компонент тетрахидроканабинол 1.32 % и на стойност за близо 106 евро. Освен това на тази дата, в същото селищно образование, в нарушение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, се установява, че той отглеждал 3 броя растения от рода на конопа /канабис/. Деянията представляват маловажен случай.

Районен съд - Варна одобри споразумението, като прецени, че то не противоречи на закона и морала. За двете извършени престъпления, 52-годишният подсъдим, който е неосъждан, следва да изтърпи общо най-тежкото от определените наказания – 6 месеца пробация при периодичност два пъти седмично на явяването и подписването пред пробационен служител и провеждане на задължителни периодични срещи.

Към така наложеното наказание съдът присъедини и глоба в размер на 350 евро. Подсъдимият приема да заплати и сторените по делото разноски за близо 250 евро. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

Редактор "Екип на Петел",

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