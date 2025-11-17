Пробация за мъж и жена за кражба на парфюми от магазин във Варна

Снимка: Пиксабей

Двама подсъдими – 26-годишен мъж и 24-годишна жена, получиха наказания „пробация“ за различен срок. На мъжа, който има предходна съдимост, бе наложена пробация за срок от една година, а неговата съучастничка трябва за срок от 6 месеца задължително да се регистрира по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, както и да провежда периодични срещи с пробационни служители, съобщават от ВРС.



Самата кражба е извършена в условията на продължавано престъпление, с две отделни деяния в рамките на четири дни през периода от 28 юни до 1 юли 2024 г. от един и същ магазин във Варна на популярна верига дрогерии. Първия път двамата подсъдими, докато се разхождали из търговския обект спрели пред стелажите с парфюми, мъжът премахнал алармения стикер и пуснал разфасовка от 75 мл. тоалетна вода в носена от придружителката му торбичка.

При второто посещение на двойката в магазина 100 мл. парфюм бил укрит в късите панталони на подсъдимия. Липсите били установени от управителя на магазина и бил подаден сигнал в полицията.

Назначените по делото видеотехническа и лицевоидентификационна експертиза установяват извършителите. Общата стойност на инкриминираните вещи възлиза на около 400 лева. Впоследствие причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. С подписване на споразумението двамата подсъдими приемат да заплатят по равно направените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!