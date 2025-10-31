Проби на водата край Созопол: Отлично качество

кадър: БНТ

В Международния ден на Черно море – 31 октомври, министърът на околната среда и водите Манол Генов участва във взимането на проби от морска вода в Созополския залив.

Мониторингът потвърди отличното качество на морските води край българския бряг и за пореден път доказа, че българското море е чисто и жизнено. Кислородът във водата е 97%, което я прави жизнена за микроорганизми. Останалите резултати ще станат известни след няколко дни, допълва БНТ.

Според данни от последния доклад на Европейската агенция по околна среда, България е на второ място в Европа за 2024 г. по дял на водите за къпане с отлично качество от 97-98%. Броят на плажовете със сертификат Син флаг се е удвоил спрямо 2011 г., като през 2024 г. те вече са 22.

"Съобразно моментните показатели отлично е състоянието, водата е чиста. В момента ще изследваме за наличие на биогенни елементи, което означава наситеност на водата с органична материя. И това ще можем да коментираме другата седмица, но така или иначе наситеността на кислород показва, че такива биогенни няма. В противен случай кислородът би бил по-малко", каза Явор Димитров, дир. на Басейнова дирекция “Черноморски район”-Варна.

"Вече другите показатели, които ще изследваме в лабораторията, те ще покажат дали е замърсена водата. Но все пак я преглеждаме как изглежда и водата изглежда доста чиста", коментира Радостина Димитрова, младши експерт в Регионална лаборатория-Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда.

