Пробите за алкохол на загиналите в катастрофата край Маринка са положителни

Пробата за алкохол на шофьора, който загина при пътен инцидент край село Маринка и причини смъртта на още един човек на 25 януари, е с положителен резултат. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

След анализи в Базовата научно-техническа лаборатория е установено, че концентрацията на алкохол в кръвта на 41-годишния мъж, управлявал лек автомобил БМВ 318, е 1,76 промила. При неговия 52-годишен спътник, който също загина в катастрофата, е отчетена концентрация от 3,16 промила.

Пробата за алкохол на 32-годишната водачка, чийто лек автомобил беше блъснат, е отрицателна, казаха от полицията. Пробите за употреба на наркотични вещества са изпратени за анализ в София.

Пътният инцидент стана около 17:30 часа в отсечката между пътен възел "Крайморие" и село Маринка, припомня БТА. Автомобилът, в който са пътували загиналите мъже, навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил "Фолксваген" с бургаска регистрация, управляван от 32-годишната жена от Бургас, която беше откарана в болница.

След инцидента пътят беше затворен за движение в двете посоки.

