Проблем с публиката забавя началото на двубоя Сантандер - Барселона

Двубоят между Сантандер и Барселона от 1/8-финалите на Купата на краля в Испания ще започне с четвърт час закъснение - от 22:15. Причината е, че има проблеми с влизането на публиката на стадион "Ел Сардинеро". Отделно се излиза силен дъжд, който допълнително затруднява организацията.

Барса е действащият носител на трофея. Освен това тимът се намира в серия от десет победи, а преди дни защити приза си от Суперкупата на страната след 3:2 над Реал Мадрид, припомня Спортал.

Oчаквано треньорът Ханзи Флик е направил множество промени в състава. Шанс получават Феран Торес, Дани Олмо, Марк Касадо, Марк Бернал и Маркъс Рашфорд. Рафиня, Педри, Левандовски и Ерик Гарсия са на пейката, където е и новото попълнение Жоао Кансело.

Сантандер и Барселона не са се срещали от сезон 2011/12 насам, когато за последно клубът от Кантабрия беше част от елита. Сега обаче Сантандер е във форма и е лидер в Ла Лига 2 с амбицията да се завърне сред най-силните. Доскоро част от отбора беше българският вратар Пламен Андреев, но наемът му от Фейенорд беше заменен с такъв в Лех (Познан).

