Проблеми с купуването на билети от БДЖ днес

Във връзка с въвеждането на еврото като официална валута, на 16.12.2025 г. (вторник) след 13:30 ч., е планирана техническа актуализация на Системата за билетоиздаване и резервации на БДЖ.

Поради тази причина са възможни краткотрайни прекъсвания в продажбата на билети от касите в гарите и железопътните бюра в страната.

Няма да бъде засегнато билетоиздаването от онлайн системата, от мобилните устройства във влаковете и от автоматите, пише "Фокус".

БДЖ се извинява на своите клиенти за неудобството и им благодари за разбирането.

