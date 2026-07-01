Проблеми с новите контейнери за зелен отпадък във Варна

снимка: Община Варна

Само две седмици след поставянето на новите контейнери за зелен отпадък в районите „Младост“ и „Аспарухово“ вече се появиха първите проблеми. В единия район съдовете се използват неправилно, а в другия предстои да бъдат премахнати.

В „Младост“ изхвърлят строителни отпадъци

Контейнерите в район „Младост“ са разположени в кв. „Трошево“ и на две места в кв. „Възраждане“. Проверка на място показа, че съдът в „Трошево“ е запълнен предимно с битови и строителни отпадъци, вместо с растителни.

Дали причината е, че хората все още не са свикнали с новата система, или не са достатъчно информирани как трябва да се използват контейнерите, остава въпрос без еднозначен отговор. Любопитен детайл е, че контейнерът в „Трошево“ е син, а не зелен, което също може да създава объркване, въпреки че върху него има поставени указания за предназначението му, предаде Радио Варна.

От районната администрация обясниха, че по искане на Община Варна в район „Младост“ са определени места за поставяне на три контейнера – един до блок 28 в ж.к. „Трошево“ и два в ж.к. „Възраждане“ – до блокове 78 и 82.

Директорът на дирекция „Инженерна инфраструктура и социални дейности“ в район „Младост“ Мартина Георгиева заяви, че още в първите дни се наблюдава тенденция в контейнерите да се изхвърлят строителни, едрогабаритни и други неподходящи отпадъци.

Тя отправи апел към гражданите да използват съдовете единствено по предназначение – за зелени отпадъци.

Георгиева напомни още, че Община Варна разполага със специализирана площадка за безвъзмездно предаване на едрогабаритни битови отпадъци от домакинствата. Тя се намира в ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. „Перперикон“ №11 и работи всеки ден от 09:30 до 18:00 часа. Условието е отпадъците да бъдат предварително разделно събрани.

В „Аспарухово“ контейнерите ще бъдат премахнати

Темата предизвика реакции и в район „Аспарухово“. Кметът Ивайло Маринов съобщи в публикация в социалните мрежи, че контейнерите за растителни отпадъци в местностите „Боровец“ и „Ракитника“ ще бъдат премахнати, въпреки че се използват по предназначение.

По думите му причината е, че договорът на фирмата, която трябва да обслужва контейнерите, изтича на 4 юли 2026 г.

„За съжаление, само три дни след като информирах жителите на местностите в район „Аспарухово“ за поставените контейнери за растителни отпадъци, се налага да направя съвсем различно съобщение“, посочва Маринов.

Според него двата контейнера няма да бъдат обслужени, поради което е настоял те да бъдат премахнати.

„Поднасям извинения на всички жители, които добросъвестно се съобразиха с указанията и започнаха да използват контейнерите. Настоявам Община Варна незабавно да даде ясен отговор кога ще бъде възстановено събирането на растителните отпадъци“, заявява още Маринов.

Редактор "Екип на Петел",

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