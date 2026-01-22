Проблемите със снега в Северна Македония продължават

Булфото

Падналият сняг в Северна Македония продължава да създава проблеми на някои места в страната.

По информация на Центъра за управление при кризи има трудно проходими регионални пътища в регионите на Куманово и Крушево, както и в община Демир Хисар. Поради авария в електрическата мрежа село Големо Илино е без ток. В община Кичево все още се разчистват пътни маршрути до планинските села. В по-високите населени места в региона на Щип има т.нар. черен лед и се препоръчва внимателно шофиране.

В Скопие, където снегът вече е стопен напълно, все още има крайградски автобусни линии, в които автобусите не се движат до крайните дестинации, пише БТА.

