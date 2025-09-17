Пробутват 1 лев вместо 1 евро след 1 януари 2026

Булфото

Ако гражданите бързат да обменят левове в евро преди 1 януари, ще загубят пари - защото банките и чейндж бюрата използват курсове, различни от фиксинга на БНБ, а банките може да начислят комисиони. След 1 януари 2026 г., в продължение на шест месеца, без такси и по официалния курс, ще може да обмените парите си в пощенски клонове, банки, както и в БНБ, пише Сега

След Нова година пък не плащайте в левове, защото търговецът може да се обърка при връщането на рестото, по-добре си обменете левовеве в банка или в близката поща, съветва Богомил Николов, зам.-председател на Икономическия и социален съвет. Представете си как на 2 януари влизате в пекарната с 5 лева и си купувате баничка, която струва 1,53 евро. И за вас, и за продавача ще е трудно да изчислите рестото. Експертът е убеден, че българите бързо ще свикнат с новите пари. Но предупреди - 1 евро и 1 лев много си приличат, така че внимавайте. Все пак плащането с карта си остава най-добрият вариант за елиминиране на грешки и недоразумения.

Третият съвет е: не подписвайте нищо, не се налага да актуализиране или променяте нито един договор заради еврото. Ако хазайката например ви поднася "анекс" заради смяната на валутата, откажете ѝ.

