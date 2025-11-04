Прочетоха завещанието на водеща в "Трейтърс"

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Поредната убитата от предателите в „Трейтърс“ е Оля Малинова. Тя обаче остави завещание на опелото си, което бе прочетено от нея на видеокасета, и според нейното желание само пред Венци Венци и Даниел Петканов. Останалите осем участници присъстваха на траурната церемония.

Задачата пред Венци и Дани, която им бе поставена „приживе“ от телевизионната водеща, бе да открият закноните й наследници.

Завещавам на всички вас 6000 лева за наградния фонд. В този момент осем участници присъстват на моята възпоменателна церемония, но само двама от тях са моите закони наследници. Трябва бързо да откриете кои са те. Слушайте внимателно. Не съм завещала парите си на най-дразнещия от тях, не ги давам и на най-доверения. Моите закони наследници не са най-манипулативния или най-безгласния. Не завещавам парите си и на най-прикрития или на най-симпатичния. Съжалявам, че не успях да прекарам повече време с вас, гласеше посланието на Оля.

Венци и Дани се справиха със задачата наполовина, тъй като посочиха Анна-Мария и Бачорски за наследници. Оказа се обаче, че такива са Анна-Мария и Георги Коджабашев.

Преди да обяви новината водещият разкри, че един от участниците е дал 70 процента от печалбата от 9000 лева за щит, и така всички са добавили 900 лева към наградния фонд, който вече е 72 900 лева.

Владо Карамазов уточни, че ако въпросният играч пожелае, може да разкрие самоличността си.

Това бе Ева, но след като никой не я попита, журналистката запази решението си за себе си в телевизионния формат по бТВ.

Нейната постъпка обаче изкара от нерви Владо Николов и Даниел Бачорски. Последният не можеше да повярва как е възможно да бъдат дадени толкова много пари за щит.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!