Продадоха картината на Рене Магрит за 10,7 млн. евро

снимка: Unknown author, Уикипедия

Първата от серията картини на художника сюрреалист Рене Магрит "Черна магия" бе продадена за 10,7 млн. евро, заедно с таксите, на търг на "Сотбис" в Париж, предаде АФП.

Това е рекорд за картина от тази серия, която изобразява женско тяло между плът, камък и небе, превърнала се в легендарна за творчеството на Магрит, уточниха от аукционната къща за АФП, цитирани от БТА.

Нарисувана през 1934 г. и придобита от предишните собственици директно от художника през 1935 г., това е най-ранната версия на известната едноименна серия, която първоначално бе оценена между 5 и 7 млн. евро.

Предишният рекорд за "Черна магия" бе през 2015 г. на търг на аукционна къща "Кристис" в Ню Йорк, като тя бе продадена за 6,7 млн. долара.

