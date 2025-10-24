Продадоха китара на Ноел Галъхър от Oasis за над 385 хиляди долара

снимка: Will Fresch, Уикипедия

В Лондон беше продадена електрическа китара, която Ноел Галъхър от британската рок група Oasis е използвал, за 289 800 паунда (385 541 долара), съобщава аукционната къща Propstore.

Китарата е модел Gibson ES-355 в черешово червен цвят и е известна с това, че е била повредена по време на инцидента, довел до разпадането на групата през август 2009 г.

Повредата е нанесена от Лиам Галъхър, братът на Ноел и съосновател на Oasis, след сбиване зад кулисите на фестивала Rock en Seine в Париж, точно преди планираното излизане на сцената.

След този инцидент концертът беше отменен, а Ноел Галъхър обяви, че напуска групата.

През август миналата година Oasis обяви планове за събиране и световно турне през 2025 г., което в момента се организира.

Китарата е била ремонтирана и по-късно продадена на търг в Париж през 2022 г. за 385 000 евро (445 000 долара), съобщава АФП.

Според Propstore, продажбата на 23 октомври е била значително по-ниска от първоначалната максимална оценка на инструмента от 500 000 лири.

На същия търг са продадени и ръкописни текстове на песни на Ноел Галъхър за 75 600 лири, пише БГНЕС.

Сред другите артикули – чифт слънчеви очила на Елвис Пресли беше продаден за 75 600 лири, а бялата шапка на Майкъл Джексън от видеоклипа "Smooth Criminal" достигна цена от 50 400 лири.

