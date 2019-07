Продадоха на търг бастун на оцеляла жена от „Титаник” за 62 000 долара

Излъчващ електрическа светлина бастун, който оцеляла от корабокрушението на лайнера "Титаник" жена използвала, за да изпрати сигнали от спасителна лодка, бе продаден за 62 500 долара на търг на аукционна къща "Гърнси" в Роуд Айлънд, предаде БТА.

Veronica@Veronica2twit

The cane's original owner, Ella White, used the illuminated walking stick to guide her lifeboat, as well as alert rescuers to their whereabouts https://shar.es/a0MD90 via @LiveScience