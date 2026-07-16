Продадоха на търг знамето на СССР, занесено от Бъз Олдрин на Луната

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Знамето на СССР, което астронавтът на НАСА Едуин „Бъз“ Олдрин взима със себе си по време на мисията „Аполо 11“ и което е било на Луната, беше продадено за 80 000 долара на търг на „Сотбис“ в Ню Йорк, според резултатите от наддаването, цитирани от ТАСС, пише БТА.

Лотът е предложен от семейството на Олдрин с предварителна оценка между 7000 и 10 000 долара. Към знамето е приложено писмо, подписано от Бъз Олдрин, което потвърждава неговия произход.

Според описанието на лота съветското знаме с размери 4 на 6 инча (1 инч = 2,54 сантиметра) се е намирало на борда на командния модул „Колумбия“ по време на историческата мисия „Аполо 11“ през юли 1969 г.

„Летяло е до Луната с „Аполо 11“, е написал Олдрин върху платното.

По думите на астронавта той взима знамето на СССР със себе си като жест на добра воля и като знак, че кацането на Луната е постижение на цялото човечество, а не само на САЩ. Освен американския флаг, личният комплект на Бъз Олдрин включва знамената на щата Тексас, на щата Ню Джърси и на СССР.

На 20 юли 1969 г. американските астронавти Нийл Армстронг и Бъз Олдрин – членове на екипажа на мисията „Аполо 11“, стават първите жители на Земята, стъпили на повърхността на Луната.

Редактор "Екип на Петел",

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