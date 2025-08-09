Продължава борбата с огнената стихия на различни места в Гърция

снимка: Пиксабей

Частично е овладян пожарът в област Атика до град Кератея. И през нощта се наложи спешна евакуация на жители и туристи от три села. Основните пожарни огнища са загасени, но има риск силният вятър да разпали отново огъня, предупреждават огнеборците.

Полицията спаси от горящи къщи над 400 жители. Настанени са на сигурно място, оказана им е медицинска помощ.

В област Илия огънят опустоши гори и изпепели къщи и вили. Евакуираните туристи и жители са настанени в частни квартири. На терен продължават да действат пожарникари с помощ от самолети и хеликоптери.

На остров Кефалоня пожарът нанесе огромни материални щети, но няма пострадали хора, съобщи кметът, допълва БНР.

Вчера, по време на пожарите, поривът на вятъра на места достигна 150 километра в час.

Днес продължава да духа силен вятър. В сила е пълна забрана за влизане в гори с акцент за Халкидики, заявиха от Гражданска защита.

Отвориха за движение трите пристанища Пирея, Лаврио и Рафина. Пуснаха допълнителни фериботи за чакащите от вчера туристи.

