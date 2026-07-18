Продължава борбата с пожара край Благоевград

Булфото

От 04:00 тази нощ горски, пожарникари и доброволци гасиха огъня, който пламваше периодично край благоевградското село Хърсово. Това съобщиха от Югозападното държавно предприятие, предаде "Фокус".

Към момента обстановката е спокойна. Не е изключено пожарът да се активизира с покачването на температурите през деня, предупредиха от ЮЗДП.

ФОКУС припомня, че огънят възникна в района на махала Горни Двуяци, село Хърсово, община Благоевград, и обхвана около 6–7 декара иглолистна гора. Пожарът е предимно низов, но ситуацията изиска бързи и координирани действия.

Редактор "Екип на Петел",

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