Продължава борбата с пожара в Национален парк “Рила”

снимка: Булфото

Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк “Рила”.

И днес около 70 души пожарникари, горски, военни, доброволци, както и служители на парка се опитват да ограничат разрастването на огъня и засягането на нови територии, предаде БНТ.

Най-тежка остава ситуацията на северния фронт, като там теренът е изключително труден и скалист. Горят предимно сухи треви и хвойни. Очаква се и помощ и по въздух.

