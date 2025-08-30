Продължава борбата с пожара в Национален парк "Рила"

илюстрация: Булфото

Екипи от огнеборци и доброволци започват нова акция срещу пожара, който снощи се разгоря отново В Национален парк "Рила" над симитлийското село Горно Осеново.

Пожарът категорично не е овладян. Теренът е изключително труден, отново излезе и вятър, заяви главен комисар Александър Джартов за БНР.

Рано сутринта над 100 човека тръгват към пожара, като ще има и летателна техника за гасене от въздуха, особено на единния от фронтовете, който е недостъпен, допълни той.

Според огнеборци, на място ще има нужда от повече хеликоптери, тъй като в района на пожар вода почти няма.

