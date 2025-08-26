Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ

Булфото

Лекарите в „Пирогов” продължават борбата за живота на 4-годишния Мартин. След 10 дни в кома и усилена работа на лекарите в Бургас, вчера детето беше транспортирано в София с медицински хеликоптер. Малкият пациент беше превозен по въздух до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“. Оттам Мартин беше транспортиран с линейка до „Пирогов", където беше настанен в Детската реанимация на спешната болница.

Информация за неговото състояние се очаква на брифинг след 8:00 часа, предаде Нова тв. Мартин беше тежко ранен в катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг", когато тийнейджър помете три деца и двама възрастни на тротоар, след което се заби във фасада на хотел. Майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Междувременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица, отзовали се на сигнала за катастрофата.

