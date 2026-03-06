Продължава евакуирането на българи от засегнати райони от конфликта в Близкия изток

кадър: Нова тв

Продължава евакуацията на български граждани от района на конфликта в Близкия Изток.

С полет от Дубай снощи пристигнаха 180 души. Малко по-рано кацна и редовен чартърен полет от Оман. На борда освен тези, които по план е трябвало да се приберат, е имало и евакуирани с помощта на българските власти.

Въпреки пристигането на първите групи, десетки българи, сред които малки деца и възрастни хора, остават блокирани в Дубай заради затварянето на въздушното пространство над Близкия изток. Сред тях е група от 25 души, които е трябвало да се приберат у нас още в сряда, но полетът им е бил отменен.

Христомир Спасов, който е част от блокираната група, разказа в ефира на „Здравей, България”, че през изминалата нощ в Дубай е имало нова вълна от атаки и предупреждения за опасност. По думите му сънародниците ни са прекарали голяма част от нощта в лобито на хотела и в подземния паркинг, следвайки инструкциите на местните власти за безопасност.

Към момента има разминаване в информацията от официалните институции. Първоначално Министерството на туризма е обявило изпращането на самолет.

Въпреки това само едно семейство е получило официален имейл от Ситуационния център, че ще бъде изведено. Има потвърждение за евакуация и за още две семейства с по-малки деца. Останалите сънародници все още нямат яснота за датата на своето завръщане.

Блокираните българи споделят и за проблеми с престоя си. След изтичане на първоначалните им резервации, от хотела са поискали да освободят стаите, но с помощта на техния туристически гид ситуацията е била временно решена и те са останали в обекта.

