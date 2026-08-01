Булфото, илюстративна

Продължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин" под връх Шаралия, съобщиха от Главна дирекция (ГД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) на официалната си фейсбук страница. В потушаването на пламъците участват служителите на районното пожарно управление в Благоевград, парковата дирекция, горски и доброволци.

В петък хеликоптер на ГД "Гранична полиция" се включи в овладяването на пожара, за да подпомага действията на пожарникарите чрез доставка на оборудване. Хеликоптерът извърши изключително сложна маневра, като зависна над стръмен скален ръб, казаха от ГДПБЗН, предаде БТА.

По време на операцията летателната машина е доставила вода и противопожарен инвентар до екипите, работещи в района на пожара.

Редактор "Екип на Петел",

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