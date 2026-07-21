Продължава гасенето на пожара в Пирин

Булфото, илюстративна

Служители от пожарната служба в Разлог и от Национален парк "Пирин" продължават гасенето на пожара, предизвикан от мълния в резервата "Баюви дупки-Джинджирица".

Въпреки, че засегнатата площ не е голяма- около 2 декара, теренът е изключително труден и в пресечена местност. Гасенето се извършва само на ръка, с помпи и пръскачки, като за презареждане огнеборците изминават пеша над 200 метра с денивелация 150 метра.

Пожарен автомобил е успял да стигне възможно най- близо до пожара, а водата се транспортира до алпийската част с УТВ- машини и мотори, поясни в ефира на БНР директорът на Национален парк "Пирин" Росен Баненски, който се надява огънят да бъде овладян до няколко часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!