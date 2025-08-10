Продължава гасенето на пожара в района на село Славянци
снимка: Булфото
Продължава гасенето на пожара в района на сунгурларското село Славянци, където се запалиха гори, земеделски земи и лозови масиви.
В него вчера се включиха два хеликоптера и два самолета от Швеция.
Засега ситуацията е под контрол. В сила е обявеното бедствено положение за пет населени места в община Сунгурларе.
Продължава и борбата с пламъците над асеновградското село Добростан, обхванали около два декара борова гора, допълва БНР.
Вчера пожар избухна и във вилната зона на Харманли - край автоморга. Съобщава се, че са изгорели 150 коли и необитаема жилищна постройка. Има нанесени щети на 10 имота.
Съобщава се и за запалили се сухи треви във вилната зона на варненския квартал "Владислав Варненчик".
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!