Продължава инициативата за кастрация на улични котки във Варна

09.01.2026 / 12:29 2

Продължава кастрацията на улични котки в изпълнение на инициативата на Община Варна за овладяване популацията на безстопанствените животни. Дейностите се извършват в лицензирани ветеринарни клиники, с които Община Варна има сключени договори след провеждане на обществена поръчка.

До момента за кастрация вече са записани около 150 котки, като в момента се извършва записване за края на февруари. Записването продължава до изчерпването на финансовия ресурс, съобщават от общинската пресслужба.

Дейностите се извършват съвместно с доброволци – граждани и неправителствени организации за защита на животните. Безстопанствените котки се залавят по хуманен начин и се отвеждат в избраната клиника за съответния район за извършване на манипулации. Освен кастриране от правоспособно лице – ветеринарен лекар при спазване на законовите изисквания животните се маркират чрез подрязване на връхчето на ухото. Всяка котка подлежи и на задължително комбинирано вътрешно и външно обезпаразитяване, посредством пипета.

Кастрацията се извършва в рамките на деня, в който е доведена котката във ветеринарната клиника. Следоперативната грижа включва престой от 24 ч. в лечебното заведение, където е извършена манипулацията. След това котката се връща отново от доброволеца на мястото, където е заловена.

За кастрация се приемат само здрави животни, а всякакви допълнителни манипулации и лечение могат да бъдат извършвани за сметка на лицето, довело котката. Приемането на животното в клиниката се извършва в рамките на регламентираното работно време с приемо-предавателен протокол, подписан от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинското заведение и доброволеца, довел котката. За максимален контрол в документа се посочва наименование и адрес на клиниката, трите имена на доброволеца, довел котката, дата на довеждане и краен срок за вземане. Посочват се още адресът или местоположението на улавяне на котката, както и че лицето, което я е довело, се задължава да я вземе лично в посочения от ветеринарния лекар ден, като я върне на мястото, където е уловена.

Извеждането от ветеринарномедицинското заведение се извършва с подписване на протокол за вземане на котката, като към всеки документ следва да е приложена снимка на животното.

Клиниките, които работят по договор с Община Варна, са следните:

- За район „Одесос“ и район „Приморски“ – клиника „Прима вет – Варна“ ЕООД с адрес: КК Св. Св. Константин и Елена, спирка „Балкан“ („Марек“), ул. „Първа“ 147;

- За район „Младост“ и район „Владислав Варненчик“ – клиника „Стоянов вет“ ЕООД с адрес: ул. „Д-р Любен Попов“ №28;

- За район „Аспарухово“ - клиника „Дианавет“ ЕООД с адрес: кв. „Аспарухово“, ул. „Моряшка“ №19.

Финансирането на дейностите се осъществява от бюджета на Общински приют за безстопанствени кучета в с. Каменар, като срокът на договорите с клиниките е 12 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс.

Във връзка с инициативата е заявена готовност за оказване на помощ на гражданите от страна на следните организации:

„Лео Лайф – България“, Емануил Толев, тел. за връзка: 0897 808 311;

Сдружение „Зоопатрули – Варна“, Стефан Курдов, тел. за връзка: 0886 577 444.

kris (преди 3 минути)
Рейтинг: 557446 | Одобрение: 105636
Тенеке, палче....Моята котка е кастрирана....Преди бях нападнат през оградата от полски мишки, но откакто тя се зае с проблема, прибрах капаните в един кашон....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
robotron2000 (преди 9 минути)
Рейтинг: 54683 | Одобрение: 1708
котките са полезни, пазят от популацията на мишките! който ще се навъдят из цяла Варна така както не се събират контейнерите за боклук! 

