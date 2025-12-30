Продължава издирването на 22-годишния мъж, изчезнал на Витоша

снимка Булфото

Продължава издирването на 22-годишния младеж, изчезнал в района на планината Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

С кучета се обхождат предполагаеми райони.

Издирват млад мъж в района на Витоша

Вчера от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) информираха, че столичната полиция издирва 22-годишен младеж, изчезнал в района на планина Витоша.

Сигналът е подаден вчера от родителите на младежа, предаде БТА.

