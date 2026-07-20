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Продължава издирването на 75-годишната Петранка от столичния квартал "Орландовци"

20.07.2026 / 07:58 0

кадър: БНТ

Полицията в София продължава издирването на възрастна жена. 75-годишната Петранка Кръстанова, след като е изчезнала безследно в петък сутринта в София.

Тя е забелязана за последно на 17 юли около 08:30 часа в столичния квартал „Орландовци“, а близките ѝ споделят, че се нуждае от помощ, предаде БНТ.

Била е облечена с червена блуза, тъмен панталон и джапанки.

Всеки, който я забележи, е призован да се обади на телефон 112.

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