Продължава издирването на 75-годишната Петранка от столичния квартал "Орландовци"
кадър: БНТ
Полицията в София продължава издирването на възрастна жена. 75-годишната Петранка Кръстанова, след като е изчезнала безследно в петък сутринта в София.
Тя е забелязана за последно на 17 юли около 08:30 часа в столичния квартал „Орландовци“, а близките ѝ споделят, че се нуждае от помощ, предаде БНТ.
Била е облечена с червена блуза, тъмен панталон и джапанки.
Всеки, който я забележи, е призован да се обади на телефон 112.
Редактор "Екип на Петел",
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