Продължава издирването на изчезналата преди повече от 2 години в Дупница 17-годишна Ивана

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Издирването на 17-годишната Ивана Георгиева, изчезнала преди две години в Дупница, продължава, включително на международно ниво. Това става ясно след запитване на кмета на града до прокуратурата.

През февруари 2024 г. 17-годишната тогава ученичка си тръгва от училище, оставя телефона си при класната си ръководителка и повече не се връща. Година след изчезването ѝ полицията преустанови мащабното претърсване на терен, а Ивана беше обявена за международно издирване, припомня БНР.

От Районната прокуратура в Кюстендил коментираха питане на кмета на Дупница Първан Дангов, докъде е стигнало разследването, като посочиха, че наказателното производство временно е спряно, защото няма открит извършител, но издирването на момичето продължава, включително и на международно ниво.

Родителите на Ивана - Мария и Иван Георгиеви от Дупница, не са загубили надежда и всеки ден чакат информация за Ивана.

Редактор "Екип на Петел",

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