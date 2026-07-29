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Продължава издирването на извършителя на убийството на бизнесмена Владимир Янков, който беше намерен обгорен след умишлен пожар в дома си. Днес на място беше извършен повторен оглед, съобщи обществената телевизия. От прокуратурата разследват предумишлено убийство.

Според източници, близки до разследването 56-годишния бизнесмен е прекарал последните си часове в луксозен ресторант в квартал "Бояна" където имал среща с известна българска гимнастичка. Тръгнал си е сам. като бил закаран в Банкя от приятели, които го оставили в близост до дома му.

Вероятно убиецът е изучавал навиците на бизнесмена, тъй като през уикенда в къщата не е имало домакин. Освен това в този момент Янков не е използвал охрана. Какво точно се е случило в къщата, все още не е ясно.

Една от водещите версии до момента е, че бизнесменът е убит, за да се вземе голяма сума в криптовалута. Неофициално Янков е имал интерес към инвестирането в биткойни и разполагал с портфейл за няколко милиона. Според източници. близки до разследването, по тялото му има следи от насилие.

"Тук е много важно да се разбере дали в къщата е останал телефона или лаптоп, който той е ползвал, защото достъпа до криптоавоари се осъществява през такива електронни устройства. Трудно може да се проследи, ако някой друг е ползвал неговата парола за достъп, ако той все пак я е издал. Там няма идентификация на личността. Има само идентификация на сертификата", коментира пред обществената телевизия доц. Милен Иванов – експерт по национална сигурност и бивш зам.-ректор на академията на МВР.

Прокуратурата разследва предумишлено убийство. Пламъците в къщата избухват малко след 4 часа сутринта в понеделник.

По информация на bTV пожарникарите откриват овъглено тяло на леглото в спалнята.

По информацията на bTV огнищата, от които тръгва огънят, са няколко. Всички те са на втория етаж, където е спалнята на бизнесмена.

Впечатление прави високата ограда и металните остри шипове, поставени най-отгоре. Видеонаблюдение има навсякъде в периметъра на къщата.

Редактор "Екип на Петел",

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