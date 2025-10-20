Продължава издирването на крадците на исторически бижута от Лувъра

Петел.бг

В Париж продължава издирването на четиримата крадци, които проникнаха в Лувъра вчера сутринта и откраднаха безценни исторически бижута.

В пост в Екс президентът Еманюел Макрон определи кражбата като атака срещу френското културно наследство. Той обеща, че бижутата ще бъдат намерени, а извършителите изправени пред правосъдието. Прокуратурата на Париж прави всичко възможно, добави Макрон.

При дръзкия обир вчера сутринта бяха откраднати 8 бижута на френското кралско семейство от 19 век - тиари, огърлици, обици и брошки. Посегателството посред бял ден срещу най-големия музей в света поднови дебата за сигурността на френските музеи. Очаква се Лувърът да отвори врати за посетители днес, предаде БНТ.

