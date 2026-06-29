Продължава издирването на оцелели във Венецуела

Кадър: Youtube

Продължават отчаяните усилия на спасителните екипи да открият още оцелели от двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела миналата сряда. 33-ма души са били извадени живи от развалините през изминалия уикенд. Сред тях са и две 11-годишни момчета. Те бяха спасени от срутени сгради в рамките на няколко часа, пише "Нова телевизия".

Жертвите от опустошителните трусове вече са 1700, като до момента смъртта им е официално потвърдена, а чуждестранни спасителни екипи продължават да пристигат в Ла Гуайра – най-тежко засегнатият щат. Над 5 хиляди обаче остават в неизвестност, а надеждите за намиране на още оцелели намаляват с всеки изминал час.

Днес нов силен вторичен трус разтърси столицата Каракас. Земетресението е било с магнитуд 4.6 и на малка дълбочина. Секунди след като земята се е разлюляла, спасителите, които работят денонощно, са започнали да бягат от руините на падналите сгради.

Спасителните екипи се надпреварват с времето в опитите да открият и извадят оцелели хора изпод развалините. Въпреки че изминаха четири дни от трусовете, международни екипи продължават да изваждат оцелели. Перуански доброволци и спасители съобщиха в неделя, че в сътрудничество с екипи от Венецуела и Салвадор, са успели да спасят 60-годишна жена в Ла Гуайра след продължила 10 часа операция.

„Това беше къщата на дъщеря ми и зет ми. Те не бяха там, когато стана земетресението. За съжаление, майката на зет ми, бившата ми съпруга и най-големият ми внук бяха там. От онзи ден, от трагедията насам, не сме успели да открием телата им. Виждам, че спасителните операции продължават, и ние ще останем тук да чакаме”, каза Ектор Виегас, жител на Ла Гуайра.

Мъката на хората в най-тежко пострадалите райони се примесва все по-често с гняв заради липсата на адекватни действия от властите.

„Искаме подкрепа, искаме тежка техника. Искаме да стигнем до близките ни. Не съм единственият в тази ситуация. Вече не ни пускат да отидем. Не са ни помогнали въобще да разчистим отломките. В блок 22 има около 300 души, а ние успяхме да извадим едва около 80 - както живи, така и мъртви. Няма никаква помощ”, коментира друг.

Повече от 2200 спасители и над 140 кучета от 27 държави вече са на терен под координацията на ООН. Доставени са над 520 тона хуманитарни помощи, но надеждите за откриване на още оцелели са нищожни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!