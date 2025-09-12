Продължава издирването на убиеца на Чарли Кърк

Кадър Youtube

Ден след публичното убийство на популярния консервативен активист и съратник на Доналд Тръмп – Чарли Кърк, американските власти продължават да издирването извършителя.

Публичното убийство на Чарли Кърк по време на среща със студенти и симпатизанти в университета Utah Valley, което потресе американското общество, продължава да е в центъра на вниманието на медиите зад океана, предава БНР.

Департаментът за обществена сигурност на щата Юта разпространи видео, което показва заподозрения за убийството на Чарли Кърк да тича по покрива на една от сградите на университета, след което навлиза в гориста местност и се изгубва от обхвата на камерите. Там е намерено и оръжието на престъплението – мощна дългоцевна пушка с ръчно зареждане.

Позовавайки се на секретен бюлетин от разследването "Уолстрийт джърнъл" писа, че 3 неизстреляни патрона в пълнителя на оръжието на убиеца, са били гравирани с антифашистки послания и в защита на транссексуалните хора. Лицето е било облечено с тъмни дрехи и според властите е на възраст между 20 и 30 години.

Властите нямат идея дали заподозряният убиец е все още на територията на щата Юта и отправиха призив към гражданите да сезират властите, ако имат каквато и да е информация, която може да доведе до неговия арест. ФБР обяви награда от 100 долара за информация за стрелбата.

На пресконференция в Юта ръководителят на Департамента за обществена сигурност Бо Мейсън, заяви че властите разполагат с добър видеозапис на извършителя, който засега няма да бъде излъчен, и добави, че разследващите използват технологии за разпознаване, които ще доведат до неговия арест.

Преди пресконференцията бяха публикувани и снимки на заподозрения, облечен в черна тениска с американско знаме и орел, шапка с триъгълник, слънчеви очила и черна раница.

Междувременно вицепрезидентът Джей Ди Ванс се срещна със семейството и близките приятели на Кърк в Солт Лейк Сити и пътува с тях и ковчега с тленните останки на убития активист до Финикс, където беше неговият дом и седалището на оглавяваната от него консервативна младежка организация Turning Point.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!