Булфото

Продължава изтеглянето на българите от конфликтните точки в района на Близкия изток. Безопасната им евакуация по сигурни маршрути е приоритет, посочи след Съвета по сигурността при премиера министърът на външните работи Надежда Нейнски:

"Ходът на евакуацията тече изключително организирано. Изтеглени са от Ирак всички български граждани - от Йордания около 130 български граждани. Посолството им е оказало съдействие. Трудно е в момента изтеглянето на българските граждани от Иран. В момента това е най-големият ни проблем.

На границата между Иран и Азербайджан иранските власти са спрели не само български, но и граждани от други държави на Европейския съюз. В момента се водят разговори с иранската и с азербайджанската страна, за да може тези 10 български граждани да могат да преминат успешно на територията на Азербайджан", предаде БНР.

Посолството ни в Индия съдейства на българите, блокирани ни Малдивите:

"Имаше идеи за чартърни полети. Всичките тези опции в момента са на масата и се организират. Знам и си давам сметка, че става въпрос за нетърпение, има и там деца. Има хора, които имат медицински проблеми, хуманитарните случаи по принцип указанията, които аз съм дала да бъдат с предимство. Имаме сигнали от някои места, че хора се опитват да вземат привилегирован предимство. Ние ще направим анализ след като хората бъдат изведени".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!