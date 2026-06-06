Продължава отстраняването на щетите от наводненията в страната

снимка: Областна администрация Варна

Продължава отстраняването на щетите в населените места, засегнати от наводненията следствие на обилните валежи през последните дни.

От вчера военнослужещи, горски служители и доброволци разчистват в село Тича, където беше премахнат железният мост над река Черна, сочен от местните хора като основна причина за придошлите води в четвъртък вечерта. Тогава бяха наводнени повече от 30 къщи, предаде БНР.



Продължава разчистването на наносите от пороя и във варненската община Дългопол.



Наводнени бяха къщи и в село Лопушна, и в село Медовец, където мостът отново беше залят.



Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Вълчи дол.

Редактор "Екип на Петел",

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