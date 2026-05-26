Продължава почистването на шахти в три района на Варна

Продължава почистването на дъждоприемните шахти във Варна, като за периода 26-31 май в графика са включени предимно пешеходни подлези в три административни района.

В район „Одесос" предстои почистване и продухване на дъждоприемни шахти до включване в уличната канализация по централната пешеходна зона между ФКЦ и хотел „Черно море“ и между хотел „Черно море“ и сградата на ДТ „Стоян Бъчваров“. Ще бъдат обработени и шахтите в следните подлези: Централен, Юнашки салон, Македонски дом, Образцов дом, Тракия, Патриарх Евтимий, Осми декември, ЖП гара.

В район "Приморски" ще бъдат почистени дъждоприемниците в подлезите на Икономически университет – Варна, базар „Левски“, бул. „В. Левски" до бл.58, бул. „В. Левски" до бл.62, бул. „В. Левски" до ОМВ - бл.30, бул. „В. Левски" и бул. „Осми приморски полк", бул. „Осми приморски полк" до НАП, бул. „Осми приморски полк" до сп. „Явор".

В район „Младост" ще се обработят шахтите в пешеходните подлези на „Автогара", „Елпром", „Зеленчукова борса", сп. „Йордан Йовков" (ВАМО), сп. „Родина", сп. „Тих Труд" на бул. „Сливница“, пешеходен подлез западно от химермаркет „Кауфланд“ на бул. „Република“.

Дейностите включват почистване на дъждоприемни шахти и прилежащата улична канализация с цел подобряване на отводняването и предотвратяване на локални наводнения при интензивни валежи. Община Варна призовава пешеходците и водачите на моторни превозни средства да проявят разбиране и търпение по време на извършване на дейностите, информират от Пресцентър на Община Варна.

