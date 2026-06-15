Продължава полицейската акция в "Ботунец"
кадър: Фейсбук, Иван Демерджиев
Полицейската акция срещу престъпната група на т.нар. "Калашници" в столичния квартал "Ботунец" продължава. При започналата вчера специализирана операция са задържани 36 души.
Арестуваните не са само от "Ботунец", претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. Полицията е попречила и на незаконни надбягвания, стана ясно на пресконференция на директора на СДВР, предаде БНР.
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