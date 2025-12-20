Продължава съдебната битка между Брад Пит и Анджелина Джоли

Кадър Фб

Брад Пит постигна нова победа в продължаващия правен спор за винарна с бившата си съпруга Анджелина Джоли.

Според съдебни документи, получени от People, съдия от Върховния съд на Лос Анджелис е разпоредил на 50-годишната Джоли да предаде предварително укривани или „нередактирани“ съобщения, свързани със съдебната битка за "Шато Миравал". Съдията уважи искането на Пит за задължително разкриване на доказателства, като нареди на Джоли да предостави нередактирани версии на определени разговори, които не са били с адвокат, но които преди това е била прикривала, позовавайки се на искането за поверителност.

Източник заяви ексклузивно пред People, че екипът на Пит вярва, че „имейлите биха доказали, че Джоли е била неискрена от самото начало относно истинските си намерения да продаде дела си от бизнеса“.

Пол Мърфи, адвокат на Джоли по този въпрос, сподели в изявление пред PEOPLE, че са разочаровани от решението на съда и подчерта, че ще обжалват, допълва Нова тя.

Пит за първи път заведе дело през 2022 г., твърдейки, че бившата му съпруга е продала дела си в Miraval на Tenute del Mondo, въпреки предварителното споразумение, че никой от двамата няма да го направи, освен ако другият не одобри. Джоли отрече това споразумение и отговори, като заведе насрещен иск с твърдението, че актьорът „води отмъстителна война“ срещу нея.

Адвокатите на Джоли също твърдят, че Пит е отказал да изкупи нейния дял от бизнеса, тъй като тя не е искала да подпише споразумение за неразгласяване, „създадено, за да я принуди да мълчи относно неговото насилие и прикриването му“. Това се отнася твърдението, че по време на частен самолет през 2016 г., по време на който звездата от „F1“ е проявил словесно и физическо насилие спрямо семейството си. След проведеното разследване Пит не беше обвинен от властите, а Джоли отказа да повдигне обвинения по онова време.

Съдебните документи показват, че Пит е завел дело срещу Джоли за 35 милиона долара обезщетение, след като тя е продала своя дял от винения бизнес през 2021 г.

На 29 октомври хората от правният екип на актьора внесоха като доказателства кореспонденция между тях и този на Джоли, свързани с продажбата през 2021 г. на нейния дял от френската винарна, която бившата двойка е притежавала съвместно. Един от приложените документи е имейл от ноември 2023 г., в който адвокатите на звездата от „Мария“ отговарят на иск, заведен от Пит, който по твърдения е засягал щети за милиони долари.

„Тежестта на всяко представяне на доказателства е резултат от собствените действия на г-н Пит — той съди г-жа Джоли за 35 милиона долара обезщетение“, са написали адвокатите на Джоли тогава. „В резултат на това той трябва да понесе разходите по представянето на документите, които ще покажат (или няма да покажат) тези щети.“

В имейл от октомври 2023 г. от екипа на Джоли също се споменава, че звездата от „Боен клуб“ е „търсел обезщетения за предполагаема вреда, нанесена върху текущите операции на "Миравал“. Те също така са посочили „продължаващите откази на Пит да предостави документи, свързани с причините, поради които му е било необходимо четиригодишното споразумение за неразгласяване, обхващащо негово лично неправомерно поведение“, като са заявили, че тази кореспонденция е ключова „за същината на нашия случай и трябва да бъде предоставена“.

Актьорът от „Имало едно време в Холивуд“ и звездата от „Вечните“, които имат шест деца — Мадокс (24), Пакс (22), Захара (20), Шайло (19) и близнаците Нокс и Вивиен (17) — финализираха развода си през декември 2024 г. Джоли първоначално подаде молба за разтрогване на брака им през септември 2016 г.

