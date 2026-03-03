"Продължаваме промяната": Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега

Стопкадър Нова Нюз

Наша политическа партия зададе въпрос към народа по време на днешния национален празник.

Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега. Това пишат от „Продължаваме Промяната“ по повод националния празник на България. Във Фейсбук от формацията отправиха поздрав към българите по случай Трети март.

Публикацията за националния празник е съпътствана с цитат от думи на Христо Ботев относно свободата: Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата.

Днес се отбелязват 148 години от Освобождението на България. Събития по случай националния празник ще има в цялата страна, пише vesti.bg.

