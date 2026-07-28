"Продължаваме промяната" връчва на президента искане за налагане на вето на Бюджет 2026

Снимка Булфото

"Продължаваме промяната" ще връчи на държавния глава петиция с искане да наложи вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Припомняме, че Законът за държавния бюджет за 2026 г. бе приет от депутатите в петък.

До снощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 хиляди подписа.

Срещата ще се проведе на 28 юли, вторник, в 16:00 ч. в сградата на Президентството, пише novini.bg.

Приетите от Народното събрание т.нар. "малки бюджети" - на ДОО и НЗОК вече са обнародвани в "Държавен вестник", става ясно от интернет страницата на изданието.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!