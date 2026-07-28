"Продължаваме промяната" връчва на президента искане за налагане на вето на Бюджет 2026
Снимка Булфото
"Продължаваме промяната" ще връчи на държавния глава петиция с искане да наложи вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Припомняме, че Законът за държавния бюджет за 2026 г. бе приет от депутатите в петък.
До снощи в подкрепа на искането бяха събрани над 33 хиляди подписа.
Срещата ще се проведе на 28 юли, вторник, в 16:00 ч. в сградата на Президентството, пише novini.bg.
Приетите от Народното събрание т.нар. "малки бюджети" - на ДОО и НЗОК вече са обнародвани в "Държавен вестник", става ясно от интернет страницата на изданието.
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