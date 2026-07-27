"Продължаваме промяната" връчва на президента петиция с над 32 000 подписа за вето върху Бюджет 2026

Снимка: Булфото

Представители на „Продължаваме промяната“ ще връчат във вторник, 28 юли, петиция с искане за президентско вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. на президента Илияна Йотова. Това съобщиха от пресцентъра на политическата партия.

Срещата ще се проведе от 16:00 ч. в сградата на президентската институция.

В срещата ще участват лидерът на партията Асен Василев и председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков, посочва bTV. От партията съобщават, че в подкрепа на искането за налагане на вето вече са се подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина.

От прессекретариата на държавния глава потвърдиха, че президентът Илияна Йотова ще приеме представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ по тяхна инициатива. Повод за срещата е именно внесената петиция с искане за вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Веднага след окончателното приемане на Бюджет 2026 на 24 юли от "Продължаваме промяната" заявиха, че ще поискат от президента Илияна Йотова да наложи вето и ще направят подписка, която да бъде приложена към писменото искане за вето върху бюджета.

Редактор "Екип на Петел",

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