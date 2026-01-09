Продължават 48-часовите блокади на гръцките фермери по границите

стопкадър: Ютуб

В сила са 48-часови блокади на гръцките фермери по повечето граници на страната, но и по ключовите пътни артерии в Гърция.

През "Промахон - Кулата" и "Ексохи - Илинден" е спряно движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, а през "Орменион - Капитан Петко войвода" движението е спряно за всички превозни средства, предаде БНР.

По магистралата Солун-Атина има 10 блокади, обхващащи и обходни маршрути.

Блокирано е движението през ключовия тунел Темби, преди Лариса.

За неопределено време е спряно и движението по магистралата Егнатия между Александруполис и Солун.

