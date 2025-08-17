Продължават да гасят пожара в Пирин

снимка: МО

Продължават усилията за потушаване на пожара над село Илинденци в Пирин.

Вчера в района се разгоря ново огнище, което беше локализирано. На терен остават пожарникари и доброволци, които продължават да се борят с огъня в Пирин. Военнослужещи и специализирана техника от Сухопътните войски също помагат за гасенето на пожара, за да се ограничи разпространението на огъня, предава БНТ.

Има нужда от доброволци за пожара в Пирин, съобщиха от Националната асоциация на доброволците на своята фейсбук страница. Всички желаещи трябва да се явят на сборния пункт на разклона за село Плоски до 10:00 часа тази сутрин.

