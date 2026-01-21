Продължават довършителните работи в едната тръба на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“

Снимка: АПИ

От 26 януари продължават довършителните работи в тръбата за София при основния ремонт на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“. При изпълнението им трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Варна, а скоростта ще е до 50 км/ч., съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Основният ремонт на тунел „Топли дол“ стартира през ноември 2023 г., като през юли 2024 г. завършиха строително-монтажните работи на тръбата за Варна, а през есента на същата година дейностите продължиха в посока София. На 18 юли м. г. с временна организация на движението беше пуснато преминаването в тръбата за София с цел повишаване на безопасността и намаляване на времето за пътуване в активния летен сезон.

На обекта ще се работи с пълна мобилизация, за да може необходимите ремонтни дейности в тръбата за столицата да завършат възможно най-бързо, допълват от АПИ. Прогнозният срок е краят на юни.

Тунел „Топли дол“ е при 39-ти км на автомагистралата и е в експлоатация от 1985 г., като досега не му е извършван основен ремонт. Дължината на тръбата за Варна е 883 м, а в посока София е 878 м. Основният ремонт включва нова хидроизолационна и отводнителна система, облицовка и тротоарни блокове. Извършена е реконструкция на пътното платно, на порталните участъци на тунела, както и разширение на тротоарите в тръбата за Варна.

За повишаване на безопасността има две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението, които са за евакуация на пътниците в случай на инцидент. Ремонтираните тръби са с асфалтобетонова настилка, маркировка, вертикалната сигнализация, електроинсталации, осветление, вентилация и др.

След приключване на ремонта тунелът ще отговаря на всички европейски изисквания за безопасност.

