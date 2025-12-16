Продължават консултациите за кабинет при президента Радев

Булфото

Президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание преди връчването на мандат за съставяне на правителство. Днес той ще се срещне с представители на парламентарните групи на "Възраждане" и на "ДПС – Ново начало", съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

От 10:00 ч. президентът ще обсъди настоящата политическа ситуация след оставката на правителството с представителите на "Възраждане". От 11:30 ч. е срещата с представителите на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

Вчера държавният глава разговаря с представители на първите две политически сили в парламента – ГЕРБ – СДС и "Продължаваме промяната – Демократична България".

Премиерът Росен Желязков обяви преди дни, че правителството подава оставка. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя. До нея се стигна след масови протести в София и други градове на страната този месец.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът започва нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство, предаде БТА.

