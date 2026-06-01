Продължават обработките срещу кърлежи на територията на община Варна

Продължава обработката против кърлежи на терени с обществено значение на територията на община Варна.

От Общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ предвиждат тази седмица: 1 - 5 юни, при подходящи метеорологични условия, да бъдат третирани следните обекти:

Детска ясла №8 „Щурче“,

ДГ №23 „Иглика“,

Дом за стари хора „Гергана“,

ОУ „Климент Охридски“ - село Константиново,

Кметство Константиново,

Морска градина – всички окосени необработени тревни площи,

Парк „Възраждане“,

Парк „Аспарухово“,

Тревните площи в ж.к. „Възраждане“ IV,

Аладжа манастир



Обработките в парковете ще се извършват в късните часове при подходящите климатични условия.

Дворовете на детските и учебните заведения ще бъдат третирани след предварително уведомяване на директорите или други отговорни лица.

Всички използвани биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани са и са с ниска токсичност. Всички обработени площи се обозначават с предупредителни табели, посочват още от общинското предприятие.

