Продължават обработките срещу кърлежи на територията на община Варна

01.06.2026 / 15:28 1

Продължава обработката против кърлежи на терени с обществено значение на територията на община Варна. 

От Общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ предвиждат тази седмица: 1 - 5 юни, при подходящи метеорологични условия, да бъдат третирани следните обекти: 

Детска ясла №8 „Щурче“, 
ДГ №23 „Иглика“, 
Дом за стари хора „Гергана“, 
ОУ „Климент Охридски“ - село Константиново, 
Кметство Константиново, 
Морска градина – всички окосени необработени тревни площи, 
Парк „Възраждане“, 
Парк „Аспарухово“, 
Тревните площи в ж.к. „Възраждане“ IV, 
Аладжа манастир
 
Обработките в парковете ще се извършват в късните часове при подходящите климатични условия. 

Дворовете на детските и учебните заведения ще бъдат третирани след предварително уведомяване на директорите или други отговорни лица. 

Всички използвани биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани са и са с ниска токсичност. Всички обработени площи се обозначават с предупредителни табели, посочват още от общинското предприятие.

Коментари
0
0
kjk (преди 26 минути)
Рейтинг: 211139 | Одобрение: 21219
Те тия докато пръскат за кърлежи,могат да хвърлят и по шепа сол против алигатори!!!

