Продължават обработките срещу кърлежи на територията на община Варна
Снимка: Булфото
Продължава обработката против кърлежи на терени с обществено значение на територията на община Варна.
От Общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ предвиждат тази седмица: 1 - 5 юни, при подходящи метеорологични условия, да бъдат третирани следните обекти:
Детска ясла №8 „Щурче“,
ДГ №23 „Иглика“,
Дом за стари хора „Гергана“,
ОУ „Климент Охридски“ - село Константиново,
Кметство Константиново,
Морска градина – всички окосени необработени тревни площи,
Парк „Възраждане“,
Парк „Аспарухово“,
Тревните площи в ж.к. „Възраждане“ IV,
Аладжа манастир
Обработките в парковете ще се извършват в късните часове при подходящите климатични условия.
Дворовете на детските и учебните заведения ще бъдат третирани след предварително уведомяване на директорите или други отговорни лица.
Всички използвани биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани са и са с ниска токсичност. Всички обработени площи се обозначават с предупредителни табели, посочват още от общинското предприятие.
